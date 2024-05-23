Стали известны обладатели Кубка Регионов СБР — 2023/2024 по биатлону

Союз биатлонистов России (СБР) подвёл итоги общекомандного зачёта федераций биатлона субъектов Российской Федерации в пяти возрастных категориях в спортивном сезоне-2023/2024.

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Общекомандный зачет:

1. ХМАО-Югра — 13530 очков;

2. Тюменская область — 13412;

3. Свердловская область — 12598;

4. Московская область — 11676,5;

5. Красноярский край — 11444,5;

6. Ямало — Ненецкий AO — 11172,5.

Мужчины:

1. Тюменская область — 6727,5;

2. ХМАО-Югра — 6592;

3. Ямало — Ненецкий AO — 5863,5;

4. Республика Башкортостан — 5589;

5. Московская область — 5571,5;

6. новосибирская область — 5334,5.

Женщины:

1. Свердловская область — 7447,5;

2. ХМАО-Югра — 6938;

3. Тюменская область — 6684,5;

4. Красноярский край — 6301;

5. Московская область — 6105;

6. Ямало — Ненецкий AO — 5309/

Рейтинг подсчитывался по итогам 19 гонок, которые состоялись в рамках Кубка России — 2023/2024, Спартакиады сильнейших спортсменов — 2024 и чемпионата страны. Также в зачёт пошёл спринт на этапе Кубка Содружества в Уфе. Победителям будут вручены традиционные Кубки Регионов СБР.