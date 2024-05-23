Стали известны обладатели Кубка Регионов СБР — 2023/2024 по биатлону
Союз биатлонистов России (СБР) подвёл итоги общекомандного зачёта федераций биатлона субъектов Российской Федерации в пяти возрастных категориях в спортивном сезоне-2023/2024.
Общекомандный зачет:
1. ХМАО-Югра — 13530 очков;
2. Тюменская область — 13412;
3. Свердловская область — 12598;
4. Московская область — 11676,5;
5. Красноярский край — 11444,5;
6. Ямало — Ненецкий AO — 11172,5.
Мужчины:
1. Тюменская область — 6727,5;
2. ХМАО-Югра — 6592;
3. Ямало — Ненецкий AO — 5863,5;
4. Республика Башкортостан — 5589;
5. Московская область — 5571,5;
6. новосибирская область — 5334,5.
Женщины:
1. Свердловская область — 7447,5;
2. ХМАО-Югра — 6938;
3. Тюменская область — 6684,5;
4. Красноярский край — 6301;
5. Московская область — 6105;
6. Ямало — Ненецкий AO — 5309/
Рейтинг подсчитывался по итогам 19 гонок, которые состоялись в рамках Кубка России — 2023/2024, Спартакиады сильнейших спортсменов — 2024 и чемпионата страны. Также в зачёт пошёл спринт на этапе Кубка Содружества в Уфе. Победителям будут вручены традиционные Кубки Регионов СБР.