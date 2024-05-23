Степанова предложила лыжникам и биатлонистам соревноваться одновременно

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова в своей колонке на «Матч ТВ» задалась вопросом, почему бы в тюменском центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» не проводить соревнования лыжников и биатлонистов одновременно, чтобы сэкономить ресурсы организаторов и вещателя, но при этом повысить зрелищность.

Ранее президент Федерации биатлона Рязанской области Виталий Адров заявил «Матч ТВ», что в январе биатлонный комплекс «Алмаз» будет готов принять соревнования, в том числе и с участием лыжников.