Степанова предложила лыжникам и биатлонистам соревноваться одновременно

Вероника Степанова: «Почему бы на «Жемчужине Сибири» не проводить соревнования лыжников и биатлонистов одновременно?»
Олимпийская чемпионка Вероника Степанова в своей колонке на «Матч ТВ» задалась вопросом, почему бы в тюменском центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» не проводить соревнования лыжников и биатлонистов одновременно, чтобы сэкономить ресурсы организаторов и вещателя, но при этом повысить зрелищность.
Ранее президент Федерации биатлона Рязанской области Виталий Адров заявил «Матч ТВ», что в январе биатлонный комплекс «Алмаз» будет готов принять соревнования, в том числе и с участием лыжников.
— У нас странная, нелепая какая‑то организация — лыжные гонки в одной федерации с прыжками на лыжах с трамплина и даже сноубордом. Хотя нужно быть совсем слепым, чтобы не видеть, что у лыжных гонок больше всего пересечений с биатлоном и ски‑альпинизмом. Некоторые спортсмены и особенно спортсменки успешно в двух видах выступают. Но у нас три разные спортивные федерации, разные графики и даже во многом разные места проведения соревнований. Мы вообще не пересекаемся на соревнованиях, хотя тренировочные сборы часто в одних местах. Вопрос: почему? Почему, например, на одном из лучших в мире лыжно‑биатлонном комплексе «Жемчужина Сибири» не проводить соревнования лыжников и биатлонистов вместе, одновременно? В 10 утра бегут лыжницы, в 11:30 биатлонистки, в 13:00 лыжники и т. д.? Сейчас это невозможно, хотя бы из‑за тех же 130 стартующих. Но если будут по 30 лучших — вполне уложимся. Экономия? Очевидная. Уже хотя бы на том, что телевидению не придётся разворачиваться в двух разных местах — а это чуть ли не главная статья расходов, по крайней мере, в лыжах и биатлоне. Причем это надо больше нам, лыжникам. У биатлонистов хотя бы несколько стадионов в сезоне радуют глаз заполненностью трибун. У нас таких нет, увы! Если бы народ вообще не ходил, то можно было бы сказать: «Ах, сейчас вообще все живут в телефоне, из дому в мороз не вытянешь!» Но, получается, на биатлон вытянуть удается, а лыжи смотреть — нет. И без разницы, сколько олимпийских чемпионов бежит, — написала Степанова в колонке на «Матч ТВ».