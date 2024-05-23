СБР опубликовал календарь на сезон-2024/2025

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал календарь соревнований на сезон-2024/2025. На официальном сайте организации появился документ, который утверждён исполкомом союза. Стали известные точные даты Альфа-Банк Кубка и чемпионата России, а также Кубка Содружества.

Как и планировалось ранее, старт зимнего сезона пройдёт в Ханты-Мансийске. Там состоятся второй этап Альфа-Банк Кубка Содружества и первые два этапа Альфа-Банк Кубка России. Затем биатлонный караван переместится в Ижевск, а последний старт в календарном году пройдёт в Чайковском. В январе биатлонистам предстоят соревнования в Рязани, Раубичах и Дёмине. В феврале Уфа примет Всероссийские соревнования, а финал КР примет Златоуст. Последний старт в календаре примет Мурманск. Там пройдёт заключительный этап КС.

Биатлон. Календарь сезона-2024/2025:

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