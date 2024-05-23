В Финляндии заявили об отсутствии денег на ЧМ по лыжным видам спорта

Федерация лыжного спорта Финляндии объявила, что не готова к подаче заявки на проведение чемпионата мира 2029 года из-за финансовых проблем. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, подписание договора с FIS о проведении чемпионата мира по лыжным видам спорта в Лахти было запланировано на 4 июня.

В федерации признали, что до сих пор не выплачена задолженность в размере 1,9 млн евро перед городом Лахти за чемпионат мира 2017 года, которая влияет на процесс подачи заявки на турнир 2029 года.

Президент ФЛС Сирпа Коркатти пояснила, что у организации « есть твердое желание организовать чемпионат, но не любой ценой». Она добавила, что пока не будут решены финансовые вопросы, заявка не будет подана.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Лахти оказался единственным претендентом на проведение чемпионата мира по лыжным видам спорта в 2029 году.

В ФЛС пообещали своевременно представить концепцию, позволяющую организовать чемпионат «экономически, экологически и социально ответственно».