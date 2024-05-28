Тереза Йохауг рассказала, как изменилась ее жизнь после рождения ребенка.

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Йохауг – 14-кратная чемпионка мира и четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам из Норвегии. В мае 2023-го она родила дочь, а позже сообщила о возможном возобновлении карьеры.