Лыжница Ступак рассказала, как реагировала на критику в сложный период

Юлия Ступак рассказала, как реагировала на критику в сложный для себя период.

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«Я проработала тот момент, что осталась в спорте без Маркуса (Крамера). Надеюсь, никто из российских тренеров не будет ни в коем случае на меня держать обиду. Я просто преклоняюсь перед каждым тренером, с которым работала, потому что знаю, сколько труда стоит работать с уже сформированным спортсменом.

Но просто Маркус – больше, чем тренер. Это друг. Это член моей семьи. Он вхож в мою семью, и я в его. Мы нашли друг друга, и я понимаю, что закончится спорт, я уже постарею, подрастут мои дети, но Маркус будет в моей жизни всегда.

Поэтому те люди, которые говорят, что я сдулась, что уже не та… Да, я уже не та, мне уже неинтересно быть той, потому что нет ничего хуже, чем стагнация. По крайней мере, для меня. Считаю, что движение вперед – самый наилучший вариант развития нашей жизни.

Я жила прошлым два года. Старалась что-то внутри себя понять, что-то собрать, что-то вернуть, что-то проработать, отпустить. Это был сложный период в моей жизни. Я не понимала, что мне надо, куда я иду, чего хочу. Я сильно потеряла себя. И, конечно, когда со стороны прилетает «она сдулась», «она уже не та», «давай, соберись» и так далее, это еще больше уязвляет, что ли.

Мне кажется, эти два года сделали меня сильнее. Сейчас оборачиваюсь на это время с огромной любовью и теплотой. Я знаю, что не растеряла себя, не пошла по какому-то шаблону, не сделала так, как хотят другие.

Я просто сама терялась, сама оступалась, обжигалась, но я все это делала, исходя из своих желаний, а не из того, что мне советуют со стороны. Я не то что не потеряла себя, а приобрела, укрепилась внутренне.

Огромное спасибо всем тем, кто был рядом со мной в этот момент, кто помогал: и семья, и тренеры, с которыми я работала, Елена Валерьевна (Вяльбе), со стороны федерации была огромная поддержка. Это просто потрясающий эксперимент. Самое главное, что я была с поддержкой», – сказала чемпионка Олимпиады-2022 в лыжных гонках Ступак.