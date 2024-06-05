Бьорген высказалась о планах Карлссон закончить карьеру через три года

Восьмикратная олимпийская чемпионка 44-летняя норвежская экс-лыжница Марит Бьорген прокомментировала слова 24-летней шведской лыжницы Фриды Карлссон о завершении карьеры в этом виде спорта в 2027 году.

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«Любого спортсмена посещают подобные мысли, но обычно они держат их при себе… Я сама не думала, что буду бегать до 2011 года, но потом осталась в спорте ещё на 7 лет. Для меня эти годы пролетели быстро», — приводит слова Бьорген Nettavisen.



Ранее бронзовый призёр Олимпиады-2022 и чемпионка мира в эстафетных гонках шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала, когда собирается завершить карьеру. Спортсменка, которой сейчас 24 года, планирует, что её последним лыжным турниром станет домашний чемпионат мира в шведском Фалуне, который состоится весной 2027 года.