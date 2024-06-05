Вяльбе рассказала о поступающих ей угрозах

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о том, что ей периодически поступают угрозы. Ее слова приводит РИА Новости.

Функционер добавила, что угрожают также членам ее семье.

«Даже говорить не буду, что пишут. Правоохранительные органы в курсе и занимаются этим делом, предоставила им всю информацию», — рассказала Вяльбе.



Ранее Вяльбе рассказала о своем главном страхе.

«Я никогда, даже в детстве, не прыгала в воду вниз головой. Меня многие уговаривали, дети и внуки все до одного могут нырять вниз головой, а я — нет. Я смотрю на них и радуюсь, но сама боюсь это попробовать», — заявила Вяльбе.



Ранее боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон пожаловался на травлю и угрозы от бывших соотечественников, а также на проблемы в семье после отказа от американского гражданства. Спортсмен также отметил, что потерял нескольких друзей, но не жалеет о своем решении.