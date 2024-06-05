Утвержден список кандидатов в сборную России по биатлону

Заместитель министра спорта России Алексей Морозов утвердил список кандидатов в сборную России по биатлону, следует из документа, опубликованного на сайте Союза биатлонистов России (СБР).

© Матч ТВ

В основной состав национальной команды включены 32 спортсмена.

Мужчины: Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Алексей Вагин, Роман Еремин, Иван Колотов, Александр Корнев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Ильназ Мухамедзянов, Петр Пащенко, Виктор Плицев, Александр Поварницын, Даниил Серохвостов, Евгений Сидоров, Василий Томшин, Карим Халили.

Женщины: Анастасия Батманова, Анастасия Гореева, Тамара Дербушева, Наталья Дуркина (Гербулова), Анастасия Егорова, Ирина Казакевич, Елизавета Каплина, Валерия Каюмова, Лариса Куклина, Екатерина Носкова, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Юлия Шеллер.

В резервный состав включены 16 биатлонистов.

В прошедшем сезоне обладателем Кубка России стал трехкратный призер Олимпиады Эдуард Латыпов, у женщин победительницей общего зачета стала Наталия Шевченко.