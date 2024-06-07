Ассоциация лыжного спорта Норвегии может стать банкротом

Ассоциация лыжного спорта Норвегии из-за убытков может стать банкротом. Об этом говорят данные из протокола майского заседания совета директоров, сообщает NRK. В ассоциации отметили различия между доходами и расходами, которые связаны с подготовкой к проведению ЧМ-2025 в Тронхейме, а также операционным убытком за 2023 год в размере 10,9 млн долларов. Глава организации Арне Бауманн заявил о пересмотре бюджета, который должен стабилизировать ситуацию.

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«Ситуация сложная, как и для многих других видов спорта в Норвегии. Однако называть её риском банкротства я бы не стал. Мы признаём необходимость экономии, и приняли пересмотренный бюджет. Он будет представлен в субботу», — приводит слова Бауманна NRK.



2023 год закончился операционным убытком в 10,9 миллиона долларов отдельно для Лыжной ассоциации, а также общим операционным убытком в 17,4 миллиона долларов из-за Чемпионата мира-2025 в Тронхейме.