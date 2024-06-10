Российского лыжного двоеборца дисквалифицировали на четыре года

Призер чемпионата России по лыжному двоеборью Александр Овсянников дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, говорится на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В пробе 27‑летнего спортсмена было обнаружено запрещенное вещество фонтурацетам. Дисквалификация будет отсчитываться с 8 февраля 2024 года и завершится 30 марта 2027 года, при этом был зачтен отбытый срок временного отстранения с 31 марта 2023 года.

Овсянников является серебряным и бронзовым медалистом чемпионатов России в командном турнире, призером этапов Кубка страны. Также спортсмен участвовал в зимней Универсиаде 2017 года.