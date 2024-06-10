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Призер ЧР по лыжному двоеборью Овсянников дисквалифицирован на четыре года

Призер чемпионата России по лыжному двоеборью Александр Овсянников дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, говорится на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Российского лыжного двоеборца дисквалифицировали на четыре года
© РИА Новости

В пробе 27‑летнего спортсмена было обнаружено запрещенное вещество фонтурацетам. Дисквалификация будет отсчитываться с 8 февраля 2024 года и завершится 30 марта 2027 года, при этом был зачтен отбытый срок временного отстранения с 31 марта 2023 года.

Овсянников является серебряным и бронзовым медалистом чемпионатов России в командном турнире, призером этапов Кубка страны. Также спортсмен участвовал в зимней Универсиаде 2017 года.

Биатлон/Лыжи
Александр Овсянников