Обладатель Кубка мира по лыжным гонкам рассказал, сколько часов тренируется

Норвежский лыжник Харальд Амундсен рассказал о своём тренировочном процессе.

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«Я тренируюсь около 860 часов в год, или примерно 900. Это немного, и многие удивляются, потому что в основном тренируются больше, чем я. В Норвегии хорошо развита культура тренировок. Я всегда ищу более прогрессивные подходы к подготовке. Думаю, что смог найти баланс между постепенным увеличением нагрузки и отдыхом», – приводит слова Амундсена Ski-Nordique.



Харальд Амундсен выиграл «Большой хрустальный глобус» в сезоне-2023/2024, опередив в борьбе за кубок Йоханнеса Клебо. Помимо этого, в прошлом сезоне Амундсен победил в многодневке «Тур де Ски». Норвежец дважды становился призёром чемпионатов мира в личных гонках (серебро в 2021 году и бронза в 2023 году в гонке на 15 км).