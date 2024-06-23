Норвежская лыжница Фоссесхолм хочет вернуться в сборную

Чемпионка мира в эстафете норвежская лыжница Хелене Фоссесхолм рассказала, что хочет вернуться в сборную, из которой выпала в сезоне-2023/2024.

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«Мне бы очень хотелось вернуться в сборную. Когда дела идут не так хорошо, в сборной испытываешь немного больше давления. Так и должно быть. Думаю, что сейчас мне будет спокойнее. Это звучит эгоистично, но в этом году я буду делать именно то, что мне подходит. Моя проблема в том, что я слишком много тренируюсь. Сейчас я сама понимаю, что стала более зрелой, когда дело доходит до принятия правильных решений в нужное время. Я всегда буду немного сумасшедшей и вспыльчивой. Моя цель – с самого начала участвовать на Кубке мира, а затем пройти отбор на ЧМ», – приводит слова Фоссесхолм TV2.



23-летняя Фоссесхолм – чемпионка мира 2021 года в эстафете, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров. На её счету два личных подиума Кубка мира.