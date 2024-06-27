Лыжницу Ступак исключили из международных пулов допинг-тестирования

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не включила российскую лыжницу Юлию Ступак в свои пулы допинг-тестирования на предолимпийский сезон. Об этом свидетельствуют документы FIS, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Также из пулов тестирования FIS исключен трехкратный серебряный призер Игр-2014 Максим Вылегжанин.

В международные пулы допинг-тестирования на сезон-2024/25 вошли 22 российских представителя лыжных гонок. Это Евгений Белов, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Лидия Горбунова, Мария Истомина, Яна Кирпиченко, Савелий Коростелев, Евгения Крупицкая, Андрей Ларьков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Наталья Терентьева, Елизавета Пантрина, Глеб Ретивых, Анастасия Прокофьева, Илья Семиков, Татьяна Сорина, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Иван Якимушкин и Алиса Жамбалова.

В сезоне-2023/24 в международные пулы тестирования входили 19 российских представителей лыжных гонок. Горбунова, Коростелев, Крупицкая, Ларьков и Пантрина не входили в предыдущие пулы FIS.

Российские лыжники на протяжении двух последних сезонов были лишены возможности выступать на международных стартах. Олимпийская чемпионка 2022 года в женской лыжной эстафете Ступак пропустила большую часть прошлого сезона из-за недостаточной готовности.

В феврале 2023 года журналисты норвежского телеканала ТВ2 подвергли сомнению качество допинг-контроля ряда российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх в Пекине и чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходил в 2021 году в Германии. Норвежцы считают, что россиян в условиях отстранения от международных стартов имеет возможность проверять только национальное агентство, которое, по мнению журналистов, ослабило контроль за некоторыми членами сборных команд России. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила тогда ТАСС, что все члены сборной России находятся под полным контролем как российских, так и зарубежных антидопинговых служб.