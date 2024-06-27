Дмитрий Васильев объяснил конфликт между тренерами и руководством СБР.

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Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что между тренерами и руководством Союза биатлонистов России (СБР) возник конфликт, в том числе из-за расписания на сезон.