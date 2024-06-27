Васильев о конфликте тренеров и СБР: «Если уже дошло до острого, то руководство в организации далеко не самое умелое»
Дмитрий Васильев объяснил конфликт между тренерами и руководством СБР.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что между тренерами и руководством Союза биатлонистов России (СБР) возник конфликт, в том числе из-за расписания на сезон.
«Такие распри – это крайняя стадия недопонимания между руководством и подчиненными. Чтобы такого не было, нужно уметь договариваться и изыскивать правильные алгоритмы действия для предотвращения конфликтных ситуаций. Нужно уметь слушать и слышать своих сотрудников. Это очень важно для любого руководителя. А когда руководство свысока разговаривает со своими подчиненными, то ни к чему хорошему это никогда не приведет. Если какие-то рабочие вопросы возникают, то они должны решаться в текущем порядке. До острых стадий такие недопонимания можно и не доводить. Но если уже дошло до острого, то получается, что руководство в организации далеко не самое умелое. Причины такой ситуации? Календарь составляется таким образом, что в последнюю очередь учитывают мнение специалистов, работающих непосредственно в поле. Хотя их мнение должно быть на первом месте. Тренеры работают со спортсменами и понимают, где нужно добавить стартов, а где стоит выдержать паузу. Но диалога с тренерами никто не ведет, происходят только какие-то конъюнктурные вещи и больше ничего. Я понимаю, что существуют вопросы, связанные с рекламой и спонсорами, но для этого и существует руководство, чтобы в таких ситуациях были и овцы целы, и волки сыты. В данном случае все сделано через одно место», – сказал двукратный олимпийский чемпион Васильев.