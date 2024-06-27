Тандреволд не ожидала борьбы за БХГ в прошлом сезоне

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд поделилась впечатлениями от сезона-2023/2024.

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«Для меня было неожиданностью бороться до конца сезона за хрустальный глобус. Я этого не ожидала. Теперь я думаю, что многому научилась, и хочу ещё больше побороться с Лизой Виттоцци, Жулией Симон и Жюстин Бреза-Буше. Будет борьба. Знаете, в биатлоне мы все очень уважаем друг друга, потому что каждый из нас переживает трудные времена. Мы все испытывали и радость от побед, и разочарование от поражений», – рассказала Тандреволд в интервью FondoItalia.



В общем зачёте Тандреволд заняла третье место, хотя на протяжении большей части сезона была лидером. «Большой хрустальный глобус» выиграла итальянка Лиза Виттоцци, француженка Лу Жанмонно была второй.