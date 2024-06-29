Экс-биатлонист Васильев оценил решение Федерации дзюдо России не ехать на ОИ

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поддержал решение Федерации дзюдо России не ехать в Париж на Олимпиаду, передает РИА Новости.

«Руководители Федерации дзюдо России — просто молодцы, я им аплодирую. Отказ от участия в Олимпийских играх, вызывает только уважение и самые благородные чувства», — сказал Васильев.



Всего Международный олимпийский комитет (МОК) допустил на игры четырех дзюдоистов из России — Валерия Ендовицкого, Махмадбека Махмадбекова, Элис Старцеву и Дали Лилуашвили.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее сообщалось о том, что российские борцы не будут отказываться от Олимпиады.