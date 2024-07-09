Олимпийский чемпион Крюков рассказал о тренерской работе

Олимпийский чемпион Никита Крюков, тренирующий сборную России по бегу с препятствиями, рассказал в интервью «Спорту День За Днем», есть ли у него предложения по тренерству в лыжах.

— Есть, есть. Китайцы чуть ли не каждую неделю обращаются, предлагают. Но... Один раз уже занимался этим проектом, возвращаться пока не хочется, – начал Крюков.

— А почему они с вами после Олимпиады-2022 контракт-то прервали? Все же хорошо шло.

— Все очень просто. Они со всеми прервали. Пришло новое руководство. Новый министр спорта. Была небольшая чистка. На мой взгляд, печально, что такие большие усилия перед Олимпиадой... По сути, растворились. Сборная команда Китая по лыжам по факту растворилась. Все ушло на региональный уровень. У них есть сборные провинций, которые между собой соревнуются. Вот они-то меня и зовут. Там есть те люди, с которыми я работал. Они прямо настаивают. Очень хотят, чтобы вернулся. Выходит, я хорошо себя зарекомендовал.

Мы с ними обговариваем условия, но пока они делают не слишком привлекательные предложения. И по уровню работы, и по вознаграждению, а главное, все время за границей. Без семьи.. Деньги не все решают. Оно того не стоит, на мой взгляд.

— Ну а сборная России по лыжам? Проявляет интерес, идет на контакт?

— А вот здесь, мне кажется, я сам должен проявлять интерес. Я пока его не проявляю. Меня устраивает моя работа и мой образ жизни.