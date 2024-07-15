Ступак об участии в триатлоне: «Много проиграла на плавании, но оно и логично. Тренировок на открытой воде, как и велосипедных на равнине, у меня не было»
Юлия Ступак рассказала, как приняла участие в триатлонной гонке.
Лыжница стала 10‑й в спринте на триатлоне IronStar в Екатеринбурге.
«В общем, все прошло максимально круто по эмоциональному фону. Я много проиграла на плавании, но оно и логично. Моей задачей было просто проплыть эту дистанцию, потому что тренировок на открытой воде, как и велосипедных на равнине, у меня не было. Самое главное – получить удовольствие. Могу сказать, что у лыжников специфика тренировок в том, что они проходят в горах. Ребята, если хотите совершить старт в триатлоне, то лучше готовиться на равнинном рельефе, это играет важную роль. Это на случай того, если хотите показать какой‑то результат», – сказала Ступак в телеграм-канале.