Вяльбе назвала Олимпиаду "убожеством"

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила решение российских телеканалов отказаться от трансляции летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Ее слова приводит РИА Новости.

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Функционер выразила поддержку такой позиции.

«Мне кажется, что это будет какое-то убожество, а не Олимпиада. Я не буду следить за выступлениями российских спортсменов», — заявила Вяльбе.



При этом президент ФЛГР подчеркнула, что не осуждает россиян, которые выступят на Играх.

«Участие — это личное дело каждого человека. Наверное, у спортсменов были какие-то мотивы», — добавила Вяльбе.



Ранее портал Sports.ru сообщил, что российские телеканалы впервые за 40 лет не покажут Олимпийские игры. Отмечалось, что решение связано с тем, что отечественные спортсмены смогут выступить на соревнованиях лишь в нейтральном статусе.