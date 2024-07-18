Степанова о 15 россиянах на Олимпиаде: «Если эти люди получали зарплату в ЦСП сборных России и решили побыть туристами – есть вопросы»
Вероника Степанова рассказала об отношении к 15 российским олимпийцам в Париже.
Олимпиада в столице Франции пройдет с 26 июля по 11 августа. Там выступят 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.
«15 человек без гимна, флага и в «нейтральных костюмах», выданных организаторами... Я остаюсь при своем мнении – если коллеги из летних видов спорта едут в Париж, чтобы победить и напомнить миру, откуда они, – долгий путь был не напрасен. Если это за собственный счет – вообще никого не касается. А вот если эти люди получали зарплату в ЦСП сборных команд России и решили побыть туристами... Есть вопросы. Хочу услышать их точку зрения в попытке понять», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова в телеграм-канале.
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Степанова о 15 россиянах на Олимпиаде: «Если эти люди получали зарплату в ЦСП сборных России и решили побыть туристами – есть вопросы»
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