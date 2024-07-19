Вяльбе об объявлении олимпийского перемирия: «Это пустые слова от МОК. Не думаю, что кто-то будет прислушиваться»
Елена Вяльбе считает объявление олимпийского перемирия пустыми словами.
Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о начале олимпийского перемирия.
Перемирие стартует за неделю до открытия Олимпиады и заканчивается через неделю после закрытия Паралимпиады.
«МОК объявил олимпийское перемирие? А это что за организация?! Пусть занимаются Олимпийскими играми. Это 100% пустые слова от МОК. Они же хотят перемирие во всем мире, так что, не думаю, что кто-то будет к ним прислушиваться. Россия никому не объявляла войны. О каком перемирии может идти речь?» – сказала глава Федерации лыжных гонок России.
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Вяльбе об объявлении олимпийского перемирия: «Это пустые слова от МОК. Не думаю, что кто-то будет прислушиваться»
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