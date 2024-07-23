Устюгов назвал причины слабого выступления на ЧР по лыжероллерам

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов, представляющий ХМАО-Югра, подвёл итоги 15-километровой гонки классическим стилем на чемпионате России по лыжероллерам, в которой занял 37-е место.

«Не дышится. Я попробовал с первого круга включиться, потом заехал в подъём и понял, что не моге не вдохнуть, не выдохнуть. Решил, что стоит себя пожалеть и идти в экономном режиме. Я набрал много веса и мне тяжело идти в подъёмы. Я это понял ещё на контрольных стартах с ребятами, поэтому не питал особых иллюзий. До зимы ещё далеко, нужно набирать форму. Планирую в этом году выступать со второго этапа Кубка России», — сказал Устюгов после гонки.



В прошлом сезоне 32-летний Устюгов стал бронзовым призёром чемпионата России — 2024 в спринте. На Спартакиаде сильнейших — 2024 лучшим его результатом стало четвёртое место в 20-километровом скиатлоне. На этапах Альфа-Банк Кубка России — 2023/2024 Устюгов лишь один раз попал на пьедестал почёта. В финальном этапе в Кировске он занял второе место в гонке преследования на 15 км свободным стилем.