Губерниев стал членом Федерации лыжных гонок Вологодской области
Губерниев сообщил, что стал членом Федерации лыжных гонок Вологодской области.
— Вы сейчас находитесь в Вологде. Как вам город?
— Во-первых, я горжусь тем, что стал членом Федерации лыжных гонок Вологодской области, меня здесь торжественно приняли. Мы пообщались с руководством региона, и после моего скромного замечания начали делать дорогу у роддома на улице Герцена. Плюс ко всему пообещали решить проблему с лыжными гонками. Как раз сейчас собираюсь встретиться с руководством школы, где намечается проблема с трассами, и я очень надеюсь, что мы вместе с и. о. губернатора Филимоновым, человеком очень спортивным и вдумчивым, все проблемы решим. Команда у него великолепная, понимающая спорт. Поэтому я благодарен за обратную связь, мы в диалоге с лыжниками, департаментом спорта и командой руководителя региона. В городе будет очень много спортивного движа, поэтому очень надеюсь, что в полку вологодских спортсменов прибудет уже в ближайшее время, — сказал Дмитрий Губерниев.
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Губерниев стал членом Федерации лыжных гонок Вологодской области
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