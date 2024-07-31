Олимпийский чемпион Фуркад высказался о загрязненной Сене

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад заявил, что решение не менять формат триатлона на летних Олимпийских играх — 2024 было верно, а также рассказал, как реагировал бы на загрязнение воды в Сене, если бы сам должен был плыть. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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«Для меня результат и медаль были бы на первом месте. Без сомнений нырнул бы в Сену», — сказал Фуркад.



30 июля стало известно, что соревнования по триатлону, которые должны были пройти в этот день, перенесены на сутки. Официальный аккаунт Международного союза триатлона (World Triathlon) на своей странице в социальной сети X сообщил, что триатлон пройдет 31 июля в полном объеме.

Женский триатлон уже состоялся, его победительницей стала француженка Кассандра Богран.

28 и 29 июля организаторы Олимпийских игр отменили тренировочные заплывы триатлонистов в реке Сене из-за качества воды, которое ухудшилось после проливных дождей.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали. Российские триатлонисты в Париж не приехали.