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Вероника Степанова: «Ощущение, что многие наши ветераны пера и микрофона застряли в прошлом веке. Им не понять, что золото ОИ – еще не все в жизни спортсмена и человека»

Вероника Степанова считает, что «ветераны пера и микрофона застряли в прошлом».

Вероника Степанова: ветераны пера и микрофона застряли в прошлом веке
© Sports.ru
«Слежу за шумом, которые поднялся вокруг Жени Чикуновой и не могу отделаться от ощущения, что многие ветераны пера и микрофона наши застряли в прошлом веке. Никак им не понять, что золото Олимпиады – это еще не все в жизни спортсмена и человека. Кстати, в Древней Греции «нейтральных атлетов» не было – родной город, полис, снаряжал и отправлял. Если полису нужно было – гражданин выступал. Нет – сидел дома. Как насчет вернуться в такой «прошлый век»?» – написала в своем телеграм-канале олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова.

Пловчиха Чикунова отказалась от участия в Играх-2024 в Париже. Позже в финале Кубка России она превзошла результаты олимпийских чемпионок на двух дистанциях.

Биатлон/Лыжи
Вероника Степанова