Степанова о санкциях МОК: «Это не основание, а total bullshit»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова заявила, что считает надуманными основания для санкций со стороны Международного олимпийского комитета.

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В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Это решение не распространяется на командные виды спорта.

— МОК и международные спортивные федерации пытаются не допустить российских атлетов «на основании принадлежности к спортивным обществам силовых ведомств»? Это не основание, а total bullshit, говоря на понятном им языке. Мы вернемся к соревнованиям такими как мы есть. Не скрывая — гордясь! — написала Степанова в Telegram‑канале.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отказала российским спортсменам в допуске к международным турнирам.