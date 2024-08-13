Биатлонист Халили: «Хочу, чтобы между мной и Каминским не было недопониманий»

Бронзовый призер Олимпийских игр‑2022 Карим Халили рассказал «Матч ТВ», что не хотел бы больше иметь недопониманий со старшим тренером мужской сборной России по биатлону Юрием Каминским, потому что все они делают одно дело.

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Халили ушел из группы Каминского в 2022 году. На протяжении двух сезонов биатлонист тренировался в команде Артема Истомина. После распада группы Истомина Халили продолжил проводить сборы с тренером, но также может тренироваться самостоятельно.

— Дальше ты планируешь работать один или вместе с Истоминым?

— Думаю, что 85% подготовки — это совместная работа, в остальных моментах мы можем расходиться. Например, когда у группы будет горный сбор, я, возможно, проведу не так много времени на высоте и спущусь на равнину. Но в связи с травмой все приходится корректировать на ходу, поэтому далекие планы строить тяжело.

— Тебе кто‑то помогает еще?

— Андрей Прокунин консультирует меня в плане стрелковой подготовки. Я обратился к нему после сезона, он согласился. Он даже приезжал на сборы. Хотел бы также поблагодарить моих спонсоров, мой регион и ЦСП, что помогают мне в это непростое время.

— После сезона не было ли у тебя желания и возможности все‑таки поработать с Юрием Каминским в сборной? Может быть, пришло время забыть прошлые обиды?

— Ранее я уже говорил, что вижу свое развитие с другим тренером, поэтому в свое время я и принял такое решение. Но я бы, конечно, хотел, чтобы между нами не было никаких недопониманий. Все‑таки мы делаем одно дело, — сказал Халили «Матч ТВ».