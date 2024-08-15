Вяльбе высказалась о выборах президента МОК

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что от выборов нового президента Международного олимпийского комитета (МОК) не ждёт ничего хорошего.

© Чемпионат.com

«Я никак не воспринимаю уход Баха и не знаю, кто будет баллотироваться на должность президента МОК. Я вижу только одно – что каждый следующий президент МОК по отношению к России является хуже предыдущего. Хуан Антонио Самаранч-младший? А чем он нам вообще помог, хотя он уже давно сидит в МОК. Он что-то делает для нас или, может быть, поднимает за Россию руку при каком-либо голосовании? Как им скажут, так они и будут делать. Больше ничего по этому поводу комментировать не хочу. Потому что все они давно сидят в МОК и никто ни разу за нас ни одного [хорошего] слова не сказал», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Напомним, президент Международного олимпийского комитета (МОК), 70-летний Томас Бах заявил, что не будет переизбираться на новый президентский срок. Он возглавляет МОК с 2013 года. Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года.