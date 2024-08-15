Вяльбе высказалась о выборах президента МОК

«Каждый следующий хуже предыдущего». Вяльбе — о выборах президента МОК
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что от выборов нового президента Международного олимпийского комитета (МОК) не ждёт ничего хорошего.
«Я никак не воспринимаю уход Баха и не знаю, кто будет баллотироваться на должность президента МОК. Я вижу только одно – что каждый следующий президент МОК по отношению к России является хуже предыдущего. Хуан Антонио Самаранч-младший? А чем он нам вообще помог, хотя он уже давно сидит в МОК. Он что-то делает для нас или, может быть, поднимает за Россию руку при каком-либо голосовании? Как им скажут, так они и будут делать. Больше ничего по этому поводу комментировать не хочу. Потому что все они давно сидят в МОК и никто ни разу за нас ни одного [хорошего] слова не сказал», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».
Напомним, президент Международного олимпийского комитета (МОК), 70-летний Томас Бах заявил, что не будет переизбираться на новый президентский срок. Он возглавляет МОК с 2013 года. Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года.