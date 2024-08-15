Вице-чемпион мира по лыжным гонкам призвал допустить россиян до КМ

Трехкратный призер чемпионата мира по лыжным гонкам Калле Хальварссон из Швеции призвал вернуть Россию на международные соревнования.

«Мы уже почти привыкли к тому, что их нет. То, что происходит — ужасно. Но лыжный спорт — это маленький вид. Думаю, нам нужны россияне на соревнованиях. Они часто оказываются замешаны в скандалах, но Россия все еще ведущая лыжная нация. Они нам нужны. Будет странно, когда они вернутся. В этом есть как плюсы, так и минусы», — приводит слова Хальварссона VG.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила сборную Россию от соревнований из-за проведения Специальной военной операции (СВО) на Украине.

Согласно докладу FIS по итогам сезона 2022/23, произошло сокращение телевизионной аудитории Кубка мира на 26% или 242 миллиона зрителей. В частности, рейтинги снизились в Швеции и Финляндии.

Последнее соревнование с участием сборной России – Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Тогда россияне завоевали больше всех медалей - 11 (4 золотые, 4 серебряные, 3 бронзовые). Сборная Норвегии завоевала 8 (5 золотых, одна серебряная, две бронзовые) медалей.