Александр Легков призвал не ждать «чудес» после избрания нового президента МОК.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что не будет баллотироваться на новый срок в 2025 году.

«Я не верю в чудеса, мне кажется, ничего не поменяется. Новый президент МОК точно так же будет двигаться по повестке сегодняшнего дня, европейской повестке. Если произойдет что-то такое, благодаря чему наших пустят, то я буду только счастлив. Но я в это не верю», – сказал олимпийский чемпион по лыжным гонкам Легков.

11 августа в Париже завершились летние Олимпийские игры. В них участвовали лишь 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.