Лыжница Степанова сообщила, что ждет ребенка

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова объявила, что готовится стать мамой и пропустит сезон‑2024/25.

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По итогам прошлого сезона Степанова выиграла общий зачет Кубка России, а также стала лучшей в зачете дистанционных гонок.

— В наступающем сезоне у Кубка России по лыжным гонкам будет новый обладатель. Я временно перехожу на новую работу и иду к главному золоту в жизни: готовлюсь стать мамой. Увидимся на лыжне в олимпийском сезоне‑2025/26, — написала 23‑летняя Степанова в Telegram‑канале под фотографиями с детской кроваткой.

Степанова — олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете.