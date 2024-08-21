Чехия отказалась проводить этап Кубка мира по лыжным гонкам в Нове-Место из-за финансовых проблем. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Такое решение приняла Чешская лыжная ассоциация отказалась. Гонки должны были пройти с 31 января по 2 февраля 2025 года. Уточняется, что сейчас подбирается замена Нове-Место в календаре. Новое место проведения этапа КМ станет известно в конце сентября.

Ранее двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг поделился деталями своей подготовки к новому сезону. Один из многолетних лидеров сборной Норвегии рассказал, что будет делать упор на короткие дистанции. Ранее стало известно, что спортсмен собирается выступить на Кубке Скандинавии.