Губерниев отреагировал на новость о беременности Вероники Степановой

Спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о беременности российской лыжницы, олимпийской чемпионки 2022 года Вероники Степановой. О событии спортсменка сообщила сегодня, 21 августа, в своём телеграм-канале, сопроводив публикацию фотографиями.

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«Молодец, Ника!!! Самое мудрое решение по нынешним временам!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Лыжница Степанова сообщила, что ждет ребенка

Вероника Степанова также сообщила, что пропустит сезон-2024/2025 и вернётся на лыжню к Олимпиаде-2026. Ранее Степанова рассказала, что хочет знать, за чей счёт едут на Олимпиаду-2024 те российские спортсмены, которых допустил МОК. В мае стало известно, что российская лыжница Вероника Степанова с сезона-2024/2025 будет представлять Татарстан.