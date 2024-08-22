Три члена лыжной сборной Южной Кореи погибли в ДТП в Новой Зеландии

Три члена сборной Южной Кореи по лыжам погибли в ДТП в Новой Зеландии. Об этом сообщает AP.

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Микроавтобус с корейскими лыжниками, ехавший с тренировки, попал в лобовое столкновение с внедорожником. Три спортсмена погибли, их имена пока не называются.

Все были доставлены в больницу Крайстчерча на вертолете.

Представитель Корейского олимпийского комитета сообщил, что погибшие были спортсменами, которые приехали в Новую Зеландию на тренировки, но называть их имена не стал.

Yonhap со ссылкой на дипломатические источники и местные СМИ пишет, что среди погибших два спортсмена и тренер.

Корейская лыжная ассоциация сообщила, что разбирается в ситуации.

Погибшие, вероятно, должны были участвовать в Новозеландских зимних играх, которые стартуют 23 августа.

Корейская команда тренировалась на горнолыжном курорте Раундхилл.