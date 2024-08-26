Олимпийская чемпионка обратилась к хейтерам после объявления о беременности

Олимпийская чемпионка — 2022 Вероника Степанова в эфире программы «Громко!» на канале «Матч ТВ» заявила, что на ее решение стать матерью не повлиял тот факт, что российские лыжники отстранены от международных турниров.

«Прошу хейтеров оставить свои слова при себе, что вот, она молодец, время есть и пошла в декрет. Нет, ребята, если бы мы сейчас выступали на международной арене, то мое решение пойти за своим главным золотом в жизни — ребенком — осталось бы неизменным», — заявила Степанова.

Российская лыжница объявила о пропуске сезона и о том, что готовится стать матерью, 21 августа, опубликовав соответствующий пост в Telegram-канале.

Степанова выиграла золото зимних Олимпийских игр — 2022 в женской эстафете, став самой молодой российской олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок. На счету лыжницы также победа в эстафете на одном из этапов Кубка мира в 2021 году.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта после рекомендаций Международного олимпийского комитета приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах. В феврале они стали участниками Спартакиады сильнейших.