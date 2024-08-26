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Лыжница Степанова не стала связывать свою беременность с отстранением России

Олимпийская чемпионка — 2022 Вероника Степанова в эфире программы «Громко!» на канале «Матч ТВ» заявила, что на ее решение стать матерью не повлиял тот факт, что российские лыжники отстранены от международных турниров.

Олимпийская чемпионка обратилась к хейтерам после объявления о беременности
© globallookpress.com
«Прошу хейтеров оставить свои слова при себе, что вот, она молодец, время есть и пошла в декрет. Нет, ребята, если бы мы сейчас выступали на международной арене, то мое решение пойти за своим главным золотом в жизни — ребенком — осталось бы неизменным», — заявила Степанова.

Российская лыжница объявила о пропуске сезона и о том, что готовится стать матерью, 21 августа, опубликовав соответствующий пост в Telegram-канале.

Степанова выиграла золото зимних Олимпийских игр — 2022 в женской эстафете, став самой молодой российской олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок. На счету лыжницы также победа в эстафете на одном из этапов Кубка мира в 2021 году.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта после рекомендаций Международного олимпийского комитета приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах. В феврале они стали участниками Спартакиады сильнейших.

Биатлон/Лыжи
Вероника Степанова