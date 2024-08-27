Степанова об Олимпиаде-2024: «На месте гребцов достала бы из‑за пазухи российский флаг и сказала бы: «Идите вы все в задницу с такими условиями»
Вероника Степанова рассказала, как поступила бы на месте гребцов на Олимпиаде.
Россияне Захар Петров и Алексей Коровашков стали четвертыми в соревнованиях каноэ‑двоек на дистанции 500 метров. Петров также стал четвертым в каноэ-одиночках на 1000 метров.
Российские спортсмены выступали в Париже в нейтральном статусе.
– Я умею устраивать эпатаж и на месте российских гребцов достала бы из‑за пазухи российский флаг и сказала бы: «Идите вы все в задницу с такими условиями». И со всей этой лапшой, что мы все равны, что мы все семья и мы все дружны.
– Почему вы тогда не достали российский флаг на Играх в Пекине?
– Сравнивать Пекин и Париж – бред. Да, у меня не было российского гимна, но у нас были равные условия. У нас были все тренеры и специалисты.
Дмитрий (Губерниев), ты сам был на награждении нашей олимпийской четверки и на плече был российский флаг, если ты не забыл. Мы были – олимпийцы из России, представляющий Олимпийский комитет России, – сказала лыжница.
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Степанова об Олимпиаде-2024: «На месте гребцов достала бы из‑за пазухи российский флаг и сказала бы: «Идите вы все в задницу с такими условиями»
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