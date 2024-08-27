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Старший тренер сборной России Каминский ответил на вопрос об уровне стрельбы Латыпова

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский ответил на вопрос об уровне стрельбы Эдуарда Латыпова.

Старший тренер сборной России ответил на вопрос об уровне стрельбы Латыпова
© РИА Новости

— Скажите, в этом сезоне у Латыпова стрельба будет лучше?

— Мы каждый сезон надеемся, что она будет лучше. На самом-то деле мы много работы проводим для того, чтобы улучшить стрельбу у Эдуарда. В этом году, например, сменил он ложе, некоторые параметры поменялись у нас и сейчас, в принципе, надеюсь, что, в общем-то, будет получше стрельба, насколько — сложно сказать сейчас.

— То есть сейчас он на летних в Красноярске будет с новым ложем, да?

— Да, — сказал Каминский на канале сборной России по биатлону.

Ранее Юрий Каминский рассказал, почему Александру Логинову и Антону Бабикову на нашлось места в сборной.

Биатлон/Лыжи
Юрий Каминский
Эдуард Латыпов
Антон Бабиков
Александр Логинов
СБОРНАЯ РОССИИ