Старший тренер сборной России ответил на вопрос об уровне стрельбы Латыпова

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский ответил на вопрос об уровне стрельбы Эдуарда Латыпова.

— Скажите, в этом сезоне у Латыпова стрельба будет лучше?

— Мы каждый сезон надеемся, что она будет лучше. На самом-то деле мы много работы проводим для того, чтобы улучшить стрельбу у Эдуарда. В этом году, например, сменил он ложе, некоторые параметры поменялись у нас и сейчас, в принципе, надеюсь, что, в общем-то, будет получше стрельба, насколько — сложно сказать сейчас.

— То есть сейчас он на летних в Красноярске будет с новым ложем, да?

— Да, — сказал Каминский на канале сборной России по биатлону.

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