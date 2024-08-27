Вяльбе объяснила намерение ФЛГР и СБР провести совместную Гонку чемпионов

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила идею провести совместную Гонку чемпионов с участием сильнейших российских биатлонистов и лыжников, несмотря на её недавние заявления о том, что биатлон и лыжи «не семья».

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«Есть шоу, а есть серьёзные соревнования. Мы будем пытаться сделать некое шоу. Вот и всё», — приводит слова Вяльбе Sport24.

Ранее руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов сообщил, что Гонка чемпионов пройдёт в Рязани 4-5 января 2025 года. В комментариях к публикации Аверьянов отметил, что лыжники не будут стрелять по мишеням.

Напомним, на данный момент российские биатлонисты и лыжники отстранены от международных соревнований из-за соответствующих рекомендаций МОК.