Стал известен призовой фонд лыжно-биатлонной Гонки чемпионов

Стали известны детали лыжно-биатлонной Гонки чемпионов-2025. Призовой фонд соревнований составил 12 млн рублей. Об этом стало известно сегодня, 29 августа, на пресс-конференции в Москве. Участие в турнире примут 40 лыжников и биатлонистов.

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«Призовой фонд — 12 млн рублей. Они распределены среди десяти команд-участниц. Все участники в любом случае получат деньги. Но биатлонисты таких вопросов не задавали (улыбается)», — передаёт слова исполнительного директора СБР Александра Пака корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что лыжники не были против совместных с биатлонистами турниров. Она подчеркнула, какую выгоду несёт старт зрителям и спортсменам. Соревнования ведущих биатлонистов и лыжников должны пройти в Рязани 4-5 января 2025 года.