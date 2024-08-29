Вяльбе назвала сумасшедшими биатлонистов, желающих перейти в лыжные гонки

Биатлонисты, которые хотят сменить свой вид спорта на лыжные гонки, являются сумасшедшими, но таких практически нет. Такое мнение журналистам высказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.

В четверг в Москве была представлена лыжно-биатлонная Гонка чемпионов, которая пройдет в Рязани в период новогодних праздников.

"Если лыжники хотят пострелять, пожалуйста. Только ленивый лыжник не хотел этим заняться, я тоже пробовала. Уверена, многие лыжники хорошо стреляют", - сказала Вяльбе.

"Я не боюсь, что кто-то после гонки захочет сменить свой вид. Не боюсь принять биатлонистов, но таких сумасшедших практически нет. Если лыжники захотят уходить, насильно их держать не буду", - добавила глава ФЛГР.

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров ответил, что всегда рад принять лыжников в биатлонную семью.