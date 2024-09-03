«Решение уйти из сборной далось мне трудно». Олимпийская чемпионка Ступак

«Решение уйти из сборной далось мне трудно, но в данный момент семья важнее» — олимпийская чемпионка Ступак
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак объяснила, почему она решила перейти на самоподготовку.
В июле Ступак заявила, что вышла из состава сборной России по собственному желанию с целью попробовать свои силы вне спорта и теперь тренируется в свободном режиме. Ступак замужем за лыжником Никитой Ступаком.
— Месяц назад ты вышла из состава сборной России и сейчас на самоподготовке. Почему?
— Потому что я уже достаточно взрослый спортсмен для того, чтобы понимать, что мне нужно в данный момент.
— Что нужно?
— Я решила провести этот год с моей семьей. Решение уйти из сборной далось мне трудно, но в данный момент семья важнее, — сказала Ступак Metaratings.ru.
В середине апреля Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) утвердила список кандидатов в национальную команду и составы тренировочных групп на сезон‑2024/25. 29‑летняя Ступак вошла в предварительный состав группы тренера Егора Сорина.
«При желании вернусь в сборную обязательно. Уверена, мне будут рады» — олимпийская чемпионка Ступак
«Решение уйти из сборной далось мне трудно, но в данный момент семья важнее» — олимпийская чемпионка Ступак
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