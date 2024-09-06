Вяльбе не верит, что российских лыжников будут допускать на международные старты

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе уверена, что отстранение российских лыжников от турниров под эгидой Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) сохранится как минимум на ближайший сезон. Об этом она сообщила ТАСС.

"Не верю, что нас начнут куда-то допускать, - сказала глава ФЛГР. - Я считаю, что наши спортсмены пока точно не будут выступать на международных стартах ни в каком качестве. Что касается Олимпиады, то моя позиция остается прежней и вообще не обсуждается. Мы должны ехать туда только под российским флагом".

Российские лыжники с марта 2022 года лишены возможности выступать на международных стартах из-за санкций, наложенных FIS после обострения ситуации на Украине.