Биатлонист Логинов рассказал о переломе руки

Российский биатлонист чемпион мира Александр Логинов рассказал о ходе восстановления после перелома руки. Ранее спортсмен совершил падение во время тренировки на роллерах.

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«Из очевидных вещей — я в гипсе. Стрелять в ближайшие пять-восемь недель не смогу. Но выполнять нагрузки смогу где-то через две недели. Уже через четыре-пять недель смогу снять гипс и надеть лангетку. Планирую приехать на первый снег в Тюмень и готовиться там. Но загадывать не буду. Внутри [руки] сейчас пластина. Мне сказали, что она со мной на всю жизнь. Оснований её вытаскивать нет, мешать она не будет. Всё восстановится и срастётся. Буду вспоминать это всю жизнь», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

Сегодня в Красноярске начался первый этап Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону. Соревнования пройдут до 8 сентября.