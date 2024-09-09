CAS отклонил апелляции Слепцовой и Устюгова по делу о нарушении антидопинговых правил

Апелляции российских биатлонистов Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова были отклонены Спортивным арбитражным судом (CAS). Об этом сообщает Подразделение по обеспечению честности в биатлоне (BIU).

Результаты Устюгова, показанные с 27 августа 2013 года и до завершения карьеры в сезоне-2013/14, будут аннулированы, в том числе он должен быть лишен золота Олимпиады, завоеванного в составе эстафетной команды. Результаты Слепцовой аннулированы с 22 марта 2013 года до конца сезона-2013/14.