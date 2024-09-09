Губерниев прокомментировал решение CAS по Слепцовой и Устюгову

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям российских биатлонистов Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова не стало неожиданностью. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Рубрика: «Никогда такого не было, и вот опять». Я лично уже давно смирился с тем, что это результаты будут аннулированы. Ничего экстраординарного не произошло, — заявил Губерниев.

9 сентября CAS отклонил их апелляцию.

Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал Слепцову и Устюгова в 2020 году. Их результаты в сезоне-2013/2014 были аннулированы.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.