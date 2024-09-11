Губерниев: "С подготовкой биатлонистов сборной России сейчас что‑то не в порядке"

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что наблюдает стратегические проблемы в подготовке спортсменов сборной России по биатлону.

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Во вторник корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Занин сообщил, что Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов и Карим Халили уехали из Красноярска после этапа Альфа‑Банк Кубка Содружества и не выступят на чемпионате России, который пройдет 12–15 сентября.