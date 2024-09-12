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Степанова объяснила, почему Китай жестко разочаровал лыжный мир

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова в своей колонке на «Матч ТВ» написала, что политика китайцев по отношению к своей лыжной сборной перед домашними Играми 2022 года разочаровала западный мир.

Степанова объяснила, почему Китай жестко разочаровал лыжный мир
© globallookpress.com

Китайцы под руководством приглашенного из России тренера Никиты Крюкова не завоевали ни одной медали на соревнованиях по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пекине.

— Китай очень жестко разочаровал лыжный мир. До Олимпиады в Пекине были основания думать, что миллионы китайцев встанут на лыжи, откроются новые большие лыжные центры, появятся китайские звезды лыжных гонок и т. д. А китайские товарищи взяли и вообще сборную свою распустили. Только юниорский состав оставили — и он к Российско‑китайским молодежным зимним играм на Сахалине готовится. А не в Норвегии тренируется, как совсем недавно было. Чувствуете разницу? Если нет, то повторю: китайские лыжники собираются бегать в России, а не Норвегии. Вот что лыжный мир обсуждает сейчас, вот что ему интересно и важно, — написала Степанова.

По итогам прошлого сезона Степанова выиграла общий зачет Кубка России, а также стала лучшей в зачете дистанционных гонок. В конце лета 23‑летняя спортсменка в соцсетях опубликовала фото рядом с детской кроваткой и объявила, что готовится стать мамой, поэтому пропустит предстоящий сезон.

Биатлон/Лыжи
Вероника Степанова
Никита Крюков