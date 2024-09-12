Степанова объяснила, почему Китай жестко разочаровал лыжный мир

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова в своей колонке на «Матч ТВ» написала, что политика китайцев по отношению к своей лыжной сборной перед домашними Играми 2022 года разочаровала западный мир.

Китайцы под руководством приглашенного из России тренера Никиты Крюкова не завоевали ни одной медали на соревнованиях по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пекине.

— Китай очень жестко разочаровал лыжный мир. До Олимпиады в Пекине были основания думать, что миллионы китайцев встанут на лыжи, откроются новые большие лыжные центры, появятся китайские звезды лыжных гонок и т. д. А китайские товарищи взяли и вообще сборную свою распустили. Только юниорский состав оставили — и он к Российско‑китайским молодежным зимним играм на Сахалине готовится. А не в Норвегии тренируется, как совсем недавно было. Чувствуете разницу? Если нет, то повторю: китайские лыжники собираются бегать в России, а не Норвегии. Вот что лыжный мир обсуждает сейчас, вот что ему интересно и важно, — написала Степанова.

По итогам прошлого сезона Степанова выиграла общий зачет Кубка России, а также стала лучшей в зачете дистанционных гонок. В конце лета 23‑летняя спортсменка в соцсетях опубликовала фото рядом с детской кроваткой и объявила, что готовится стать мамой, поэтому пропустит предстоящий сезон.