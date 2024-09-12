«Даже стоять не могу». Судьба золота в гонке ЧР-2024 решилась на последних метрах

Тамара Дербушева оказалась сильнее Виктории Сливко на последнем круге.

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Крутую борьбу до последних метров подарили девушки в индивидуальной гонке на Альфа-Банк летнем чемпионате России по биатлону в Красноярске. Судьба золота определялась только после финиша одной из последних участниц, и кто выиграет – невозможно было предсказать.

Фантастическая пятёрка

У женщин, в отличие от мужчин, на летний чемпионат России приехали все звёзды: Кристина Резцова, Виктория Сливко, Анастасия и Наталия Шевченко, Анастасия Халили (Гореева), Екатерина Мошкова (Носкова), Ирина Казакевич, Тамара Дербушева.

После первой стрельбы в лидеры выбились Сливко, Халили, Дербушева, Мошкова и Наталия Шевченко. Между этой пятёркой и развернулась борьба за медали, ведь остальные соперницы из числа топов подкачали, допустив промахи на старте.

Вторая стрельба добавила интриги. Из фаворитов лишь Екатерина выдала ноль, что и позволило ей возглавить гонку. Тамара, Наталия и Виктория допустили по промаху и стали проигрывать около минуты, Анастасия схватила две штрафных минуты, выпав из топ-15. На третьем рубеже девушки собрались. Мошкова, Сливко и Шевченко прошли лёжку идеально, а Дербушева с Халили допустили по промаху.

Казалось, что именно Екатерина, Виктория и Наталия разыграют между собой медали, ведь Тамара проигрывала лидерам почти две минуты, а Анастасия – практически три. Но на заключительной стрельбе всё поменялось. Шевченко и Сливко допустили по промаху, а Мошкова – два. В это время Дербушева и Халили выдали нули.

В итоге на выходе с рубежа сложилась интересная ситуация. Тамара шла лидером, Виктория – в 12,4 секунды от неё. Екатерина располагалась на третьей позиции (+18,6), Наталия – на четвёртой (+27,3), а Анастасия – на седьмой (+57,9).

«Делала всё, чтобы победить»

Борьба в первой четвёрке шла буквально за каждое место. Шевченко и Сливко были в роли догоняющих, а Мошкова и Дербушева – в числе лидеров. С каждым метром преследовательницы сокращали своё отставание. На отсечке 12,6 км Виктория проигрывала Тамаре 9 секунд, а Наталия Екатерине – 4,2 секунды. Спустя 1,5 км Шевченко уже опередила Мошкову на 1,5 секунды, а вот Сливко приблизилась к Дербушевой ещё на 2,5 секунды.

Решающими стали последние метры дистанции, и сильнее на них оказались свердловчанки. Тамара забрала золото, а Наталия – бронзу. Тюменка осталась с серебром, уступив в борьбе за победу 4,7 секунды, а югорчанка заняла четвёртое место, проиграв в битве за место на подиуме 7 секунд.

«Делала всё, чтобы победить. Не скажу, что была какая‑то уверенность, я знала, что в лидерах идёт Тома, это не последний человек в команде, в сборной и стране. Конечно, я понимала, что будет очень сложно бороться, но отдала себя всю. Сейчас даже стоять не могу. На последнем круге постаралась отработать в максимальном режиме, попробовать побороться за первое место и удержать второе», — призналась после финиша Сливко «Матч ТВ».

Такой прорыв Виктории удивляет с учётом того, что она жаловалась на своё самочувствие перед началом ЧР. Тогда тюменка была убеждена, что не сможет пробежать все гонки. Восхищение вызывает и Дербушева, которая на старте сезона показывает крайне стабильные результаты, попадая в медали.

Следующую гонку женщины проведут 14 сентября. Спринт запланирован на 12:00 мск.