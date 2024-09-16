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Александр Терентьев выиграл спринт на летнем чемпионате России по лыжным гонкам

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 лыжник Александр Терентьев выиграл спринтерскую гонку свободным стилем на летнем чемпионате России — 2024, который проходит в Тюмени. Терентьев преодолел дистанцию за 3.25,63.

Терентьев выиграл спринт на летнем чемпионате России по лыжным гонкам
© Чемпионат.com

Второе место занял Савелий Коростелёв (3.26,10). Тройку лидеров замкнул Иван Горбунов с результатом 3.26,13.

Лыжи. Летний чемпионат России. Мужчины. Спринт. Свободный стиль:

  1. Александр Терентьев (Тюменская область) — 3.25,63.
  2. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 3.26,10.
  3. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 3.26,13.
  4. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 3.26,25.
  5. Сергей Волков (Республика Татарстан) — 3.26,75.
  6. Константин Тиунов (Москва) — 3.26,85.
Биатлон/Лыжи
Иван Горбунов
Александр Терентьев